Появилась информация о пострадавших в беспорядках в Тбилиси

В результате беспорядков у здания парламента в Тбилиси пострадали 38 полицейских и 14 гражданских, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на Минздрав Грузии.

Прежде сообщалось о 16 пострадавших, из которых четверо получили повреждения средней степени тяжести.

Напомним, спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули после того, как демонстранты, штурмовавшие здание парламента, попытались отнимать у полиции щиты и дубинки.