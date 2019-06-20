Спецназ Грузии ответил на беспорядки резиновыми пулями и слезоточивым газом

В Тбилиси, где демонстранты штурмуют здание парламента, спецназ применил слезоточивый газ и открыл стрельбу резиновыми пулями, сообщают СМИ.

«Рустави 2» передает, что среди участников столкновений со спецназом есть пострадавшие. От резиновой пули пострадал журналист Общественного вещателя Грузии, передает РИА «Новости».

Как сообщает «Рустави 2», «происходит драка».

По другой информации, полиция стреляла в воздух, передает ТАСС.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщает, что оппозиционеры, среди которых превалируют сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, покидают территорию у здания парламента. Пока неясно, вернутся ли оппозиционеры к парламенту снова.

Однако, как свидетельствуют кадры грузинского ТВ, несколько сотен человек продолжают митинговать у здания парламента.

Напомним, протестующие устроили штурм парламента Грузии, пытались отнимать у полиции щиты и дубинки.