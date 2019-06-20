Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в попытке «сбить страну с орбиты»

Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе обвинил партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и устроить провокации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Все началось в форме справедливого мирного протеста, но переросло в провокацию. Мы видим насилие. Это попытка агрессивной группы «Единого национального движения» вывести за страну рамки закона», – сказал он журналистам в здании парламента, которое пытаются взять штурмом сторонники оппозиции.

По словам главы кабмина, партия Саакашвили «преследует узкополитические интересы».

«Грузия состоявшееся государство, которое пытаются сбить с орбиты», – сказал Мамука Бахтадзе.

«Мы не примиримся с насилием, ответим адекватно», – сказал он.

По его словам, «государство, демократия в Грузии справятся с этим вызовом».

Напомним, группы радикальных оппозиционеров пытаются теснить кордоны полиции, отнимая щиты и дубинки. Полиция отвечает только в редких случаях. Лидеры оппозиционных партий совещаются о дальнейших планах.

Представитель правительства Грузии Созар Субари заявил, что зачинщики «отправятся в тюрьму».