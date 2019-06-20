Премьер Грузии прибыл в парламент на фоне беспорядков

В парламент Грузии прибыл премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, у здания происходят столкновения полиции и оппозиционеров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В здании уже находится глава МВД Георгий Гахария. Общественное ТВ показало кадры внутри здания, на которых видно, как руководители правоохранительных органов осматривают различные этажи и флигели. Вероятно, это делается на случай штурма здания сторонниками оппозиции, лидеры которой совещаются о планах.

В это время сторонники оппозиции бросают в спецназовцев бутылки и пытаются прорвать кордон. Они отнимают у полиции спецснаряжение.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал действия оппозиционеров «антиконституционными». Он призвал митингующих не поддаваться на призывы «политиков-авантюристов». Ситуация на 22.30 мск крайне напряженная.

Напомним, оппозиционеры заняли двор здания парламента. Митингующие требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, глав МВД Георгия Гахария и СГБ Вахтанга Гомелаури.

Поводом к митингу стал утренний скандал в парламенте, когда российский депутат, президент Международной ассамблеи православия Сергей Гаврилов расположился в зале заседания в кресле спикера парламента Грузии.