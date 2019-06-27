Грузинский премьер заявил об ответственности Саакашвили за акции протеста

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки на митингах в Тбилиси несет экс-президент страны Михаил Саакашвили и его соратники.

«Ответственность за те результаты (беспорядки) возлагается на осужденного Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию. Это полностью неприемлемо. Вместе с тем каждый из нас и грузинское общество сходятся в том мнении, что в отдельных случаях отдельные люди превысили силу», – цитирует Бахтадзе ТАСС.

Напомним, в среду депутат от партии Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия был лишен депутатского иммунитета на сессии в среду в связи с расследованием в Тбилиси беспорядков.

21 июня из-за начавшихся антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

После инаугурации украинского президента Владимира Зеленского Саакашвили вернулся на Украину, после чего пообещал помогать новому главе страны, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса».