С организовавшего беспорядки в Тбилиси депутата сняли иммунитет

Депутат от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия лишен депутатского иммунитета на сессии в среду в связи с расследованием в Тбилиси беспорядков, вызванных приездом делегации Госдумы России. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Мелии грозит до 9 лет лишения свободы – он призывал штурмовать парламент, вел своих сторонников атаковать спецназ МВД.

«За» снятие иммунитета проголосовал 91 депутат из 150, оппозиция сессию бойкотировала.

Напомним, ранее 10 грузинским полицейским приостановлены полномочия по подозрению в превышении служебных обязанностей при разгоне демонстрантов, когда использовались резиновые пули и слезоточивый газ.

Следствие ведет генеральная прокуратура Грузии.

Между тем, у парламента продолжаются митинги за отставку министра МВД Георгия Гахария, которого протестующие обвиняют в том, что спецназ превысил полномочия при разгоне митинга.