В Тбилиси под американским и украинским флагами призвали к отставке главы МВД

Несколько десятков автомобилей с протестующими прибыли к зданию МВД Грузии в Тбилиси, чтобы потребовать отставки министра Георгия Гахарии, которого они обвиняют в жестоком разгоне акции у парламента 20 июня, когда сторонники партии экс-президента Михаила Саакашвили из «Единого национального движения» и другие радикалы пытались идти на штурм, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Протестующие скандируют «Уходи! Уходи!», у них с собой флаги Грузии, США, Украины и ЕС.

Тем временем главная прокуратура Грузии начала следствие по факту превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов при подавлении акции протеста.

Ранее в Тбилиси также заявляли, что понесут ответственность лидеры оппозиции, призывавшие к штурму парламента.

Тогда после столкновений было госпитализировано свыше 240 полицейских и гражданских лиц.

В больницах остаются 19 пострадавших, включая двух полицейских и одну журналистку.

В понедельник правящая «Грузинская мечта» выполнила одно из требований митингующих и решила провести выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе вместо пропорционально-мажоритарной.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стала сессия генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.