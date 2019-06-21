Новый разрыв с Россией погубит Грузию

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 20:03  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Зеленский рискует остаться бессильным президентом

Кандидатов в депутаты от партии Зеленского буквально набирали по объявлениюФото: Zuma/ТАСС
До голосования за новых депутатов Верховной рады остался всего месяц. Его досрочное проведение принципиально важно для президента Зеленского, переживающего «медовый месяц» в отношениях с избирателями. Но есть ли у главы государства шансы повторить свой успех на парламентских выборах, от которых полностью зависит его политическая дееспособность? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...

Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
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О чем я говорил с Путиным

Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
На прямую линию президента я попал, в общем-то, случайно. А вот вопрос задал совсем не случайный. Я уверен, что региональные продуктовые (и не только) бренды – это то, что даст мощный импульс к развитию малых территорий. Ведь еда – не просто еда, а способ изменить все вокруг. Подробности...
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            Новый разрыв с Россией погубит Грузию

            Грузинское виноделие тотально зависит от России    21 июня 2019, 19:12
            Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Акции протеста в Тбилиси из-за приезда российской делегации в самом худшем случае могут привести к очередному разрыву торговых и экономических связей с Россией. Насколько сильно Грузия в экономическом плане зависит от соседней страны? Сможет ли грузинская экономика выжить без российских туристов, а грузинские виноделы – без российских покупателей?

            Общественные выступления в связи с приездом российской делегации на заседание парламента Грузии начались в Тбилиси в среду и переросли в беспорядки. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали 240 человек. На вечер пятницы намечена еще одна акция протеста, на этот раз мирного характера.

            Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже дал совет россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Министерство иностранных дел России дало рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Грузию из-за проходящих там протестов. А значит, теперь отказавшийся от путевки турист имеет право получить обратно все деньги за несостоявшуюся поездку. Но многие россияне едут отдыхать в Грузию самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров.

            Если ситуация будет развиваться по самому плохому сценарию и дело дойдет до разрыва торговых и экономических связей между двумя странами, как это уже было в конце 2000-х, то что ждет Грузию и Россию?

            В 2018 году Грузию посетило 1,4 млн россиян (на четверть больше, чем годом ранее), и в этом году количество туристов снова растет рекордными темпами. В этом году на майские праздники Грузия впервые вошла в тройку самых популярных туристических направлений у россиян. Всего в 2018 году Грузию посетило 4,8 млн туристов. Получается, что каждый третий турист, приезжающий в Грузию, – гражданин РФ. Интересно, что число всех въезжающих иностранцев в Грузию вдвое больше – 8,7 млн человек. Это легко объяснимо: жители соседних Армении и Азербайджана часто приезжают в Грузию одним днем без ночевки. Туристами же считают тех, кто провел в Грузии хотя бы одну ночь.

            В среднем траты за поездку в Грузию оцениваются в 440 долларов, при этом россияне оставляют в Грузии больше – по 530 долларов. Таким образом, если Грузия лишится российских туристов, она потеряет в среднем 750 млн долларов ежегодного дохода. Это огромные потери для маленькой грузинской экономики.

            Туризм приносит стране просто колоссальный доход. Можно сказать, Грузия живет за счет туристов. Так, доходы Грузии от туризма в прошлом году составили 3,2 млрд долларов, или более 9% ВВП страны. Для сравнения: доходы всего бюджета Грузии в прошлом году были лишь ненамного больше – 4,7 млрд долларов.

            В плане развития туризма, который теперь кормит гордую страну, грузинские власти сделали очень многое, начиная со строительства всевозможной инфраструктуры и заканчивая безвизовым режимом и массированной рекламой. Сыграла на руку и постоянная девальвация местной валюты, что делает Грузию еще более привлекательной для иностранных туристов, в том числе для россиян.

            На ваш взгляд

             
            В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?


            «Мы были свидетелями многих ситуаций с запретом, в том числе и по Египту, и по Турции. Российский рынок всегда адаптировался, так как найти оперативно замену вполне по силам. Чем понятна и привлекательна россиянам Грузия? Это страна бывшего Советского Союза, связи с которой не утрачены, где есть в массовом понимании и знание русского языка, и русского менталитета. Еще недавно в историческом контексте мы были единым государством. Поэтому у Грузии, естественно, очень много плюсов. Но грузинское направление можно заменить на ту же Турцию, а еще лучше на Армению, Азербайджан или другие страны Кавказского региона. Это тоже кавказская кухня, отчасти с той же ментальностью и пониманием русского языки и духа», – считает Александр Осауленко. Даже Крым сможет выиграть от закрытия туризма в Грузию, ведь здесь есть и пляжи, и горы, и исторические и культурные достопримечательности. К тому же добраться до российского полуострова можно дешевле, чем в Грузию.

            Не менее серьезный удар будет нанесен по производителям грузинского вина, коньяка и минеральной воды. Грузины так и не смогли диверсифицировать поставки этих экспортных товаров. Никому кроме России и ряда стран бывшего СССР их вина и воды в больших количествах не нужны.

            При этом, возможности по расширению списка самих товаров для экспорта у горной страны довольно ограничены.

            «Когда в 2013 году грузинское вино снова пустили в Россию, я не ожидал такого успеха. Грузины сейчас отправляют на экспорт значительно больше вина, чем в 2006 году – примерно на 25%. Но они вновь допустили ту же самую ошибку. В Россию они отправляют 65% вина. То есть они тотально зависят от российского рынка сбыта»,

            – считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

            «Грузинские посольства во всех странах устраивают бесконечные дегустации, они участвуют во всех мировых выставках, с Китаем там подружились. Однако грузинские вина, их вкус и аромат ориентированы прежде всего на русскоязычное население, на жителей Советского Союза. Поэтому по-прежнему 65% грузинского вина идет в Россию, а если взять еще Украину и Казахстан, то это будет уже под 80%. Еще 5–7% продают в Китай и Польшу. Во все остальные десятки страны идет по капельке», – говорит эксперт.

            В прошлом году Грузия продала на экспорт в 53 страны почти 90 млн (86 млн) бутылок – это рекордный показатель за последние 30 лет для маленькой горной страны. На их продаже она заработала 203 млн долларов.

            «Я очень хорошо отношусь к грузинскому вину. Но оно все продается в дорогом сегменте. И мировой рынок уже практически насыщен грузинской винной продукцией. Если в последние годы рост экспорта был более 10–15% в год, то уже в январе – мае 2019 года экспорт вырос лишь на 5–6%. В Россию экспорт вырос всего на 4%. По итогам 2019 года, даже если торговые связи не будут разорваны, экспорт грузинского вина в мире расти в штуках практически перестанет. Возможно, 2018 год был последним годом бурного роста экспорта», – ожидает Дробиз.

            Поэтому если Россия прекратит закупать грузинские вина и коньяк, то это будет «удар по отрасли, от которого Грузия уже, скорее всего, не оправится никогда».

            «Российские чиновники одержимы идеей импортозамещения вина, поэтому они могут сейчас с легкостью закрыть Грузию. И хотя грузинские вина занимают больше 10% в импорте вина в Россию, а это очень приличная доля, Россия все равно это переживет. Это станет дополнительным стимулом для развития российского вина»,

            – заключает Дробиз. 

            С января по мой 2019 года крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция (702 млн долларов), Россия (568 млн долларов) и Азербайджан (236 млн долларов).

            Статистика торговли между двумя странами четко показывает, что Россия по-прежнему главный внешний рынок сбыта для грузинской продукции. При этом Грузия нуждается в российских товарах намного сильнее, чем Россия – в грузинских. Пустые полки из-под «Киндзмараули» и «Боржоми» быстро займут российские бренды. Россия же является крупнейшим для Грузии поставщиком нефти и нефтепродуктов, а также пшеницы.

            «Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


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