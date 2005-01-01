Грузия научилась использовать рефлексы российского туриста

В этом году поток туристов из России в Грузию может установить новый «круглый» рекорд – 1,5 млн человек. За последние несколько лет Грузия закрепилась в первой десятке самых популярных стран, посещаемых россиянами. Парадокс – между двумя государствами нет дипломатических отношений, однако жители России очень любят приезжать в Грузию. Как же так получилось?

В прошлом году количество россиян, побывавших в Грузии, превысило 1,4 млн человек, турпоток оказался почти на четверть больше, чем годом ранее. А в январе, по данным национальной администрации туризма Грузии, в стране побывало почти 86 тысяч россиян – это почти на 17% больше, чем в первом месяце 2018 года, и примерно шестая часть от общего количества иностранных гостей. Растет грузинское направление гораздо быстрее, чем рынок выездного туризма в целом. Как сообщила в конце прошлого года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в 2018 году общая динамика этого рынка составила порядка 8%.

Туристическая статистика, как известно, лукава. Например, если считать всех гостей Грузии за прошлый год, включая тех, кто приезжал «одним днем» (такие поездки распространены у жителей соседних Армении и Азербайджана), то совокупный турпоток в стране составил 8,7 млн человек. Если же рассматривать лишь тех, кто провел в Грузии хотя бы одну ночь, то количество туристов сокращается до 4,8 млн человек. Но это не отменяет очевидного факта: в последние несколько лет в Грузии происходит настоящий туристический бум.

Сравнительно недавно, в августе 2010 года, грузинская туристическая администрация заявляла о большом достижении – выходе совокупного турпотока на уровень миллион человек. Теперь же одних россиян в Грузию приезжает существенно больше. Доходы Грузии от туризма в прошлом году составили 3,2 млрд долларов, а доля этой отрасли в ВВП страны, по данным Всемирной организации туризма, уже превысила 9%.

Феномен российского туризма в Грузии заслуживает пристального внимания. Это редчайший в мировой практике случай, когда между двумя государствами, не имеющими дипломатических отношений друг с другом, складывается настолько масштабное взаимодействие на уровне граждан и бизнеса, занятого в сфере гостеприимства. Кстати, первый шаг для налаживания этого процесса предприняла грузинская сторона еще в 2012 году, при президенте Михаиле Саакашвили, отменив визы для россиян. С российской стороны важным стимулом для роста турпотока стал выход на грузинское направление авиадискаунтера «Победа», который летает в Тбилиси и Батуми.

Основой для популярности Грузии среди россиян, безусловно, является тот уровень межкультурных связей между Грузией и Россией, которые сложились еще в советское время. «У Грузии по-прежнему сохраняется романтический образ в нашем обществе», – констатирует доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин. Поначалу российский туризм в Грузию действительно носил ностальгический характер, но теперь это далеко не единственный мотив для посещения этой страны.

«Грузинские власти как следует вложились в развитие инфраструктуры для туризма – в страну пришло много известных мировых отельных цепочек, были оборудованы пляжи в Батуми и Кобулети, построены новые дороги к курортным местам, – говорит Гущин. – Была проведена целенаправленная работа с российским рынком – например, проводилось много ознакомительных туров для российских туроператоров и агентств. В результате возникло много турфирм, которые специализируются на Грузии, а крупные операторы стали включать ее в свои пакеты – как экскурсионные, так и пляжные. Хотя первоначально Грузия воспринималась как страна преимущественно самостоятельного отдыха, примерно как Абхазия».

На эту тему

«Я часто и жестко критикую наше правительство, – признается глава НПО «Институт стратегии развития Грузии» Петрэ Мамрадзе. – Но в плане туризма оно на высоте. Развивает инфраструктуру и не трогает бизнес, работающий в этой сфере. Немало тратит на рекламу – даже по «Евроньюс» и CNN идут ролики о Грузии, регулярно публикуются статьи в ведущих газетах и журналах, организуются встречи туроператоров. Можно сказать, что первые шаги начал делать еще Михаил Саакашвили, но он действовал спорадически, несистемно. Кроме того, его антироссийская риторика не могла позитивно влиять на привлечение туристов из России».

Теперь же среди стран постсоветского пространства у Грузии сейчас практически нет конкурентов на туристическом рынке России, убежден Александр Гущин. По его мнению, это связано с тем, что в Грузии есть морские курорты. «Зимний отдых в Грузии тоже может развиваться, но пока основной поток из России – это летний отдых, и здесь наличие моря дает Грузии значительные преимущества по сравнению с другими странами бывшего СССР, – отмечает эксперт. – В Армении моря вообще нет, в Азербайджане Каспий воспринимается в большей степени как нефтеносный водоем, в Прибалтику нужна виза, да и отношение к россиянам совсем не такое, как в Грузии, а Крым теперь находится в составе России. Поэтому Грузия среди стран Ближнего зарубежья занимает вполне уникальную нишу на туристическом рынке России и вполне может соперничать с такими странами, как Болгария или Черногория».

Отдых вне политики

Профессиональный гид Ирина Барамидзе говорит, что более 90% ее клиентов – это туристы из России. Причем если раньше в Грузию приезжали в основном гости из Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас много туристов из российской глубинки – Пскова, Рязани, Сургута и т. д. «Главное, что делает государство в помощь туристической сфере – это вложения в инфраструктуру: строятся дороги, мосты, тоннели. Например, до прошлого года было очень сложно добраться к красивейшему монастырю в Гергети, это неподалеку от границы с Россией, в горах. Теперь же, благодаря новой дороге, это совершенно несложно», – отмечает Барамидзе.

По словам эксперта, больше всего российские туристы доверяют отзывам уже побывавших в Грузии, а самое главное их впечатление от Грузии – это атмосфера: природа, достопримечательности, возможность в сжатые сроки побывать и в горах, и на море, а также знакомые еще по временам СССР открытость и щедрость местных жителей.

Об этом же говорит журналист Антон Кривенюк, специализирующийся на закавказской тематике: «Я не заметил, что Грузия ведет сколько-нибудь значительную кампанию продвижения в России. Мне кажется, тут работают другие факторы. Это реально отличное место для отдыха – красиво, недорого. Это классический Кавказ, во многом такой, каким он был в достаточно мягкие советские годы. Хотя грузинское общество очень изменилось: все, что было связано с шовинизмом, национализмом, ушло в прошлое с теми поколениями, что были воспитаны на этих идеологиях. Сейчас это достаточно комфортная среда. Еще в самом начале нулевых годов, когда Грузия была еще совсем в разрухе, было понятно, что как туристическая страна она очень скоро «взлетит»».

Изменились и российские туристы, добавляет Кривенюк: многие россияне, как и европейцы, живут в мире, где политика, разногласия и конфликты между странами никак не влияют на частную жизнь. Поэтому факт отсутствия дипломатических отношений с Грузией не влияет на их решение побывать в этой стране.

«Плюсом Грузии является и то, что это отдых на любой кошелек, – добавляет Александр Гущин. – Поэтому российский турпоток в Грузию имеет все шансы для дальнейшего роста, если, конечно, в российско-грузинских отношениях не будет какой-то эскалации. Но сейчас в этих отношениях, кажется, найден оптимальный формат – быстрого прорыва ждать не стоит, но диалог идет, определенные подвижки есть. Россия и Грузия нашли возможности взаимодействия поверх политики, и это дает благоприятные возможности, в том числе и для развития туризма».

Как полагает эксперт по брендингу территорий, доцент ВШЭ Павел Родькин, во многом успехи туризма в Грузии – это результат грамотного маркетинга. По его словам, Грузия органично сочетает по крайней мере четыре из шести граней так называемого шестиугольника Саймона Анхольта – классической модели национального бренда: туризм, людей, культуру и наследие, экспортные бренды, а к этому можно добавить уникальный климат и хорошую авиадоступность страны.

«Переход на сервисную модель экономики, учитывая также и размер страны, оказался для Грузии менее болезненным, чем для многих других постсоветских стран. Еще со времен Саакашвили в Грузии было осуществлено много мер по модернизации «витрины» страны, начиная с реформы полиции и заканчивая объектами современной архитектуры и туристической инфраструктуры. В сочетании с богатым культурным и историческим наследием, гостеприимством местного населения эта модернизация дала хороший результат для позитивного восприятия страны у внешней аудитории», – отмечает Родькин.

Политическая сторона российско-грузинских отношений почти незаметна для туристов, отмечает Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Все, кто вовлечен в этот бизнес, понимают, что зарабатывают деньги, а не отстаивают политические интересы своей страны: «Они стараются сгладить острые углы. Говорить приятные слова. Было несколько эпизодов, когда к туристам из России приставали какие-то «гражданские активисты», но это не стало массовым явлением. Можно предположить, что и власти такой активизм не поощряют, все же туристы – это важная статья доходов Грузии. К тому же у части граждан Грузии еще сохранились традиционные представления о гостеприимстве, а они не предполагают предъявление политических претензий гостю».

Обратная сторона бума

Вместе с тем успехи Грузии в развитии туризма не нужно идеализировать. Развал экономики страны в девяностых годах был настолько глубоким, что последствия его будут преодолеваться десятилетиями. Следы недавнего прошлого – разрушенные заводы, опустевшие села и городские трущобы, разбитые дороги за пределами новых магистралей, обветшавшая коммунальная инфраструктура – в Грузии встречаются повсеместно, и надо слишком любить эту страну, чтобы не замечать реальный уровень ее социально-экономического развития.

Хорошей иллюстрацией в этом плане может быть Батуми: за фешенебельным фасадом набережной с отелями мировых сетей скрывается советский город, пребывающий в очень плачевном состоянии. Руин исторических зданий хватает и в центре Тбилиси, несмотря на то, что особняки дореволюционной постройки активно переделывают в гостиницы и кафе.

Во многом туристический бум в Грузии обусловлен тем, что для гостеприимного населения это зачастую самая подходящая форма самозанятости.

Это особенно хорошо заметно по тем городам, куда туристы добираются редко – в них многие жители промышляют главным образом примитивной уличной торговлей.

По словам Ирины Барамидзе, главная проблема грузинского туризма – это кадры: многие ринулись в сферу туризма, но качество услуг по-прежнему хромает, хотя есть бесплатные курсы подготовки гидов. Далеко не в каждом месте смогут достойно принять и поклонников грузинской кухни, которая для многих россиян становится главной мотивацией посетить Грузию. Любой знаток гастрономического туризма знает его первый принцип: блюдо должно быть не просто национальным, оно должно быть приготовлено из местных продуктов. А с этим в Грузии как раз проблемы: сельское хозяйство не успевает за растущим спросом и его приходится удовлетворять импортом. Только в 2010–2015 годах импорт мяса в Грузию вырос на 184%.

«Очень жаль, но в центре Тбилиси даже некоторые известные рестораны снизили планку. Наверное, думают, что и так придут к нам покушать. Но конкуренция высокая, на рынке с плохой и невкусной едой долго не продержишься, плохие отзывы, как и хорошие, распространяются быстро», – говорит Ирина Барамидзе. Также, по ее словам, наплыв туристов создал проблему наплыва попрошаек в людных местах. В прошлом году с ними стали бороться специальные наряды полиции, но к концу сезона праздношатающиеся граждане опять стали приставать к туристам.

Но в целом это типичные для любой туристической страны болезни роста – пока потенциал грузинского туризма еще далеко не исчерпан. «У Грузии есть колоссальный накопленный символический ресурс, за который спасибо надо говорить советской власти, – резюмирует Николай Силаев. – Этот ресурс, благодаря которому Грузия очень узнаваема, весь идет в работу по привлечению туристов из России. У русских же есть набор рефлексов по поводу Грузии, и эти реакции в массе позитивные. Конечно, власти Грузии еще при Саакашвили проводили PR-кампании по привлечению в страну туристов из России – это не о поездках обозревателей «Эха Москвы» в Тбилиси, а о настоящих рекламных кампаниях, без политики. Символически почва была готова – вот и сработало. К тому же рубль обесценился. В Италию на выходные съездить дороговато, даже в Чехию дороговато. А Грузия рядом, сервис там нормальный, вина полно, а благодаря общесоветскому символическому капиталу чувствуешь, что не просто так поддать приехал, а приобщиться к древней и богатой культуре. Так что едут в Грузию люди с некоторым запросом, помимо пляжного отдыха – и Грузия такой запрос удовлетворяет, у нее есть стиль».