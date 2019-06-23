Почему американцы и европейцы не поедут отдыхать в Грузию

Посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль?

Грузинские посольства за рубежом, в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму, начали активную кампанию в социальных сетях, направленную на привлечение в страну гостей из дальнего зарубежья. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Первыми это сделали посольства в США и Дании. Они разместили видеоролики, рекламирующие отдых в Грузии. «Приезжайте в Грузию, попробуйте Грузию!» – предлагает посольство в США. «Всех наших датских друзей приглашаем провести незабываемый летний отдых в Грузии», – сообщает посольство Грузии в Дании.

При этом грузинские власти прекрасно понимают, что без российских туристов бюджет страны существенно сократится и это их откровенно пугает.

Так, в интервью телеканалу Euronews президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «Туристы [из России] должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего».

По ее мнению, решение проблем подразумевает «объединение территорий Грузии». «Это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая [есть] в Грузии», – сказала Зурабишвили, которая буквально несколько дней назад обвиняла Москву в дестабилизации республики и называла Россию «врагом и оккупантом».

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В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова, возмутившись словами Зурабишвили, сказала , что заявление президента Грузии было подготовлено с использованием калькулятора.

«Прямо вот должны? Шери, лично вам должны? Или из мышбратских чувств? Нет, очевидно, что вы сейчас очень стараетесь, и это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора. Но надо стараться еще лучше. Не ради «туристов из России» – им есть куда ехать, а ради народа, который вас выбрал», – написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что если туристы из России «что-то и должны», так это «чувствовать не просто безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей».

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По ее словам, туристы платят деньги именно за такие эмоции, «пусть и не всегда идущие от сердца».

«Хотя мы все были уверены, что в Грузии они идут именно от сердца. Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен. Ничего личного, просто бизнес», – подытожила Захарова.

Что касается бизнеса – его грузинские власти также намерены подключить к борьбе за туристов. Так, в аэропортах Грузии возобновится акция по раздаче вина туристам. В национальной администрации туризма запланировали подарить гостям страны 300 тыс. бутылок вина Саперави.

Таким образом компания, которая победит в уже объявленном электронном тендере, должна будет поставить вино в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси.

Однако 300 тысяч бутылок вина не спасут туристический бизнес Грузии. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году Грузию посетило 4,8 млн туристов, из них 1,4 млн человек – это россияне. Кроме того, россияне являются самыми платежеспособными туристами, в среднем тратя за поездку по 530 долларов, в то время как путешественники из других стран тратят примерно 440 долларов.

Таким образом, если Грузия лишится российских туристов, она потеряет в среднем 750 млн долларов ежегодного дохода. Это огромные потери для маленькой грузинской экономики, потому как заработки от туризма в прошлом году составили 3,2 млрд долларов, в то время как доходы всего бюджета Грузии – 4,7 млрд долларов.

Но в состоянии ли Грузия кем-либо заменить гостей из России?

«Грузии и до сегодня никто не мешал привлекать туристов из других стран, но в ближайшей перспективе Грузия не сможет заменить российских туристов.

Это невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Мы страны-соседи, на протяжении веков мы жили в одном государстве, прекрасно знаем друг друга. Все это – дополнительные плюсы, которые делали грузинский туристский продукт для россиян достаточно надежным, качественным, интересным и понятным. И тот поток туристов – 1,5 млн человек в прошлом году, а в этом году предполагалось свыше 2 млн человек – Грузия не сможет наверстать», – считает эксперт.

Она также объяснил, почему российские туристы тратят в Грузии больше, чем туристы из других стран.

«Когда мы выступаем в роли туристов, неважно в какой стране, мы обычно слабо ориентируемся в ней. Представьте, что вы захотели покушать, но вы не знаете местную кухню и будете очень внимательно, аккуратно и осторожно делать любые покупки», – говорит Осауленко.

По мнению собеседника, на наших граждан такие риски не распространяются.

«Что касается россиян – мы все прекрасно знакомы с грузинской кухней, она представлена в каждом городе России. Для нас это все привычно и у нас нет рисков ошибиться в выборе продукции. Многое мы берем с собой, чтобы угостить родственников и друзей», – добавил Осауленко.

Именно по этим причинам грузинам не удастся заманить к себе туристов из Дании или США, полагает эксперт.

«Вот как датчанину объяснить, что ему лучше слетать в Грузию? Это очень сложно, потому что

датчанину нужно с нуля объяснять, что такое Грузия, где она находится, какова ее история, культура. Ему нужно знакомиться с ее жителями, менталитетом, с радостями и печалями.

И естественно, чтобы датчанин все это понял – это требует немалых маркетинговых затрат. Да логистически такой туризм невыгоден. Одно дело, когда Россия и Грузия страны-соседи, где с туристической точки зрения все отлажено и налажено, а другое – лететь откуда-то из Дании, что будет гораздо дороже», – резюмировал Осауленко.