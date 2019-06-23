В аэропортах Грузии опять начнут дарить туристам вино

В аэропортах Грузии возобновится акция по раздаче вина туристам. В национальной администрации туризма запланировали подарить гостям страны 300 тыс. бутылок вина.

В Грузии уже объявили электронный тендер на закупку вина, передает портал News Tbilisi.

Дарить собираются сухое вино сортового состава Саперави.

Компания, победившая в тендере, должна будет поставить вино в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Поставки начнутся через 30 рабочих дней после заключения договора и завершатся не позднее 25 декабря 2019 года.

Ранее на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. В Крыму заявили о готовности стать альтернативой курортам Грузии.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу после негативных высказываний в адрес России заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в страну на отдых.

Тем временем посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов.