Президент Грузии испугалась ухода российских туристов

Российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию, проблемы между странами следует решать политикам, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews.

«Туристы [из России] должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего», – приводит ее слова ТАСС.

Решение проблем в отношениях России и Грузии, по ее словам, подразумевают «объединение территорий Грузии». «Это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая [есть] в Грузии», – сказала Зурабишвили.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Ранее Зурабишвили обвиняла Москву в дестабилизации республики и называла Россию «врагом и оккупантом». В России отметили, что в момент очередного политического коллапса главе республики следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию, а в субботу Министерство транспорта приостановило полеты грузинских авиакомпаний на территорию нашей страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией, а также анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.