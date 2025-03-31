Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.7 комментариев
Шесть стран ЕС заявили о готовности ввести новые санкции против России
МИД шести европейских стран заявили о готовности ввести санкции против России
Главы МИД шести европейских стран – Британии, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступили с совместным заявлением о планируемых мерах в отношении России из-за конфликта на Украине.
В документе, распространенном МИД Испании, содержится требование к России продемонстрировать серьезное намерение урегулировать ситуацию, передает ТАСС.
Министры заявили о готовности усилить давление на Москву, используя все доступные им инструменты, в том числе введение новых санкций. Они подчеркнули, что российские активы будут оставаться заблокированными до окончания конфликта и компенсации ущерба Украине. Также был подтвержден план предоставления дополнительной помощи Киеву и обещаны новые обязательства в будущем.
В коммюнике отмечено, что «для достижения устойчивого мира на Украине необходимо обеспечить эффективные гарантии безопасности». Участники встречи подчеркнули недопустимость соглашений, которые «ограничивают военную и оборонную промышленность Украины или присутствие стран-партнеров в регионе».
Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.
Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.