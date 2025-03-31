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Митингующие в Тбилиси потребовали новых выборов и отставки властей
В центре Тбилиси проходит массовый митинг с требованием новых парламентских выборов и отставки властей, который собрал несколько тысяч участников у здания парламента.
С протестующими выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, призвавшая власти назначить новые парламентские выборы и продолжать борьбу с правительством, передает ТАСС.
Зурабишвили также заявила, что нынешняя власть Грузии является «пророссийской» и должна уйти в отставку. Проспект Руставели, на котором расположен парламент, был перекрыт, а в здании и на прилегающей территории дежурили усиленные наряды полиции. Обстановка на митинге оставалась спокойной, столкновений с полицией не зафиксировано.
Протесты начались в Тбилиси в ноябре прошлого года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о заморозке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Первая неделя протестов была напряженной, однако в последующем они приняли мирный характер.
Ранее на акции протеста у парламента в Тбилиси полиция задержала четырех человек. Радикально оппозиционное саакашвилевское «Единое национальное движение», запрет которого готовится в Грузии, призвало к физическому противостоянию с властями.