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Партия Саакашвили призвала к физическому противостоянию с властями
Радикально оппозиционное саакашвилевское «Единое национальное движение», запрет которого готовится в Грузии, призвало к физическому противостоянию с властями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Один из лидеров этого движения Леван Хабеишвили заявил в понедельник, что «силе надо противопоставить силу, в том числе физическую».
«Начаты процедуры по запрету нашей партии, в связи с чем призываю всех наших сторонников, всех патриотов, к защите, в том числе с применением физической силы», – заявил Хабеишвили.
По его словам, «необходимо сформировать группы для оказания сопротивления силовикам».
«Пора переходить от обороны к физическому сопротивлению», – призвал Хабеишвили, сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».
В понедельник законопроект о запрете саакашвилевского «Единого национального движения» внесен на заседание бюро парламента Грузии. Таким образом начат процесс объявления этого движения антиконституционным, что затем должен рассмотреть КС страны.
Решение начать процесс правящая «Грузинская мечта» приняла на фоне работы парламентской комиссии, которая расследует преступную деятельность саакашвилевского режима, в том числе обстоятельства войны-2008. В понедельник оппозиция проведет на проспекте Руставели в Тбилиси митинг в связи с 34-й годовщиной референдума о независимости Грузии.