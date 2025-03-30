Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
В Грузии начался процесс запрета партии Саакашвили
В Грузии власти намерены запретить «Единое национальное движение», обвиняя его в антиконституционной деятельности, решение будет рассмотрено Конституционным судом страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в парламенте Грузии будет внесен законопроект о запрете партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили. Это произойдет 31 марта на заседании бюро парламента, и процесс признания движения антиконституционным начнется в Конституционном суде страны.
Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала это решение на фоне работы парламентской комиссии, которая занимается расследованием преступной деятельности режима Саакашвили, включая обстоятельства войны 2008 года. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что могут быть запрещены и сателлиты ЕНД, что позволит очистить политическое поле от антигосударственных партий.
Оппозиция подвергла резкой критике намерение правящей партии запретить ЕНД, а западные лоббисты, поддерживающие движение, также высказались против этого шага. Если Конституционный суд признает требования «Грузинской мечты» справедливыми, партия Саакашвили и ее сателлиты не смогут участвовать в местных выборах, которые запланированы на 4 октября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Грузии назвали три причины, которые вызвали истерию у оппозиции в связи с расследованием войны 2008 года. В столице Грузии задержали четырех участников протеста у парламента. Партию Михаила Саакашвили решили отстранить от участия в выборах.