Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Партию Саакашвили решили отстранить от выборов в Грузии
Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и союзные партии могут лишиться права на участие в выборах в Грузии.
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» намерена признать неконституционными «Единое национальное движение» и другие связанные с ним политические силы, передает ТАСС.
Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что следственная парламентская комиссия предоставит достаточно правовых оснований для этого решения.
На брифинге Мдинарадзе подчеркнул, что, по его мнению, Конституционный суд Грузии вынесет объективное решение по этому вопросу, после чего оппозиционные партии, связанные с Михаилом Саакашвили, не смогут участвовать в выборах, включая выборы в местные органы самоуправления.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что генеральная прокуратура Грузии раскрыла детали незаконных трат из государственного бюджета, осуществленных экс-президентом, гражданином Украины Михаилом Саакашвили на 9 024 367 лари в 2009-2012 годах, которые проводились под грифом «секретно».