Саакашвили потратил бюджетные деньги на нарисованные грудью картины

Генпрокуратура Грузии раскрыла незаконные траты Саакашвили на 9 024 367 лари

Tекст: Дмитрий Александров

Генпрокуратура Грузии раскрыла детали незаконных трат из государственного бюджета, осуществленных Саакашвили на 9 024 367 лари (около пяти миллионов долларов по прежнему курсу) в 2009-2012 годах, которые проводились под грифом «секретно» и за что суд назначил ему в среду 9 лет тюрьмы.

В частности, он приобрел в Лондоне картину рисующей грудью художницы Мередит Остром, дарил айфоны и браслеты фавориткам, отправлял их отдыхать за госсчет в ОАЭ и так далее.

Более 800 тыс. лари обошлись бюджету косметологические процедуры бывшего президента, а также курсы похудания в Инсбруке, более 275 тыс. лари было потрачено на иностранных повара и стилиста.

Вместе с друзьями по «Единому национальному движению» Саакашвили потратил на отдых на фешенебельных заграничных курортах за два вояжа более 160 тыс. лари.

Из бюджета оплачивались поездки за границу его родных, включая мать и дядю, обучение сыновей, прогулки на автомобилях премиум-класса, аренда яхты в Италии, приобретение и пошив девяти пиджаков и пальто в Лондоне, покупка десяти ручных часов и так далее.

Саакашвили назвал приговор «политически мотивированным», вины не признал, заявив, что «суд является частью российской гибридной войны против него». Экс-президент уже находится в 6-летнем заключении с 2021 года за коррупцию и злоупотребление служебным положением.