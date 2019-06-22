Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию с 8 июля

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, сообщает Минтранс России.

Вынужденная приостановка полетов связана с обеспечением необходимой безопасности, а также с просроченной задолженностью за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», передает РИА «Новости».

«С 8 июля текущего года полеты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации будут приостановлены. Об этом российские авиационные власти сообщили сегодня грузинским авиационным властям», – говорится в сообщении.

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По данным Минтранса, сумма задолженности грузинской стороны составляет 792 543,19 долларов и 592 251,95 рублей. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, однако до сих пор не погасила ее.

В ведомстве также отметили, что авиарейсы будут возобновлены после того, как Грузия предоставит российской стороне программы авиабезопасности компаний Georgian Airways и Myway Airlines.

Ранее в Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о приостановке полетов в страну. Также Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции протеста. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.