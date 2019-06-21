В Кремле назвали указ Путина по Грузии вынужденной рестрикцией

Указ главы российского государства Владимира Путина о запрете воздушных перевозок граждан России на территорию Грузии является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место сейчас в Грузии», – сказал Песков РИА «Новости».

Песков уточнил, что указ Путина приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в республику. Представитель Кремля добавил, что глава государства поручил Кабмину обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

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Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Минздрав республики сообщал, что в результате пострадали около 240 человек. Задержаны более 300 человек, сообщали в МВД Грузии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.