В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 240 человек

Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из них остаются в медицинских учреждениях, сообщил замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа.

Бохуа сообщил, что «всего в акциях пострадали 240 человек, сто два из которых остаются в клиниках», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал Грузии.

Напомним, беспорядки начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент.

К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Сообщалось, что пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих.

МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию. В МИД России заявили, что грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации для проведения беспорядков.

Глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что срыв радикалами заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси является заранее продуманной акцией.