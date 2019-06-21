В МИДе отреагировали на беспорядки в Грузии

Грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия для проведения беспорядков, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах. Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси», – заявил высокопоставленный дипломат, передает ТАСС.

Вместе с тем, как отметил Карасин, самое важное то, что «участники ассамблеи не пострадали и вернулись домой». «А что касается вопроса наших отношений, то мы будем продолжать методично, спокойно работать над налаживанием и активизацией наших отношений с Тбилиси», – указал замминистра.

По словам Карасина, Россия продолжит методично работать над налаживанием и активизацией отношений с Грузией. «Что касается вопроса наших отношений, то мы будем продолжать методично, спокойно работать над налаживанием и активизацией наших отношений с Тбилиси», – сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что срыв радикалами заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси является заранее продуманной акцией для осложнения отношений с Москвой.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.