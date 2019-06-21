В Госдуме назвали протесты в Грузии продуманной акцией для осложнения отношений с Россией

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Филарет пошел против Порошенко ради денег

Филарет обвинил Порошенко в том, что тот действовал исключительно в своих интересахФото: Zuma/ТАСС
На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Персидская ловушка для Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...

17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            В Госдуме назвали протесты в Грузии продуманной акцией для осложнения отношений с Россией

            21 июня 2019, 10:29

            Текст: Алина Назарова

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            Срыв радикалами заседания Международной ассамблеи православия в Тбилиси является заранее продуманной акцией для осложнения отношений с Москвой, заявил глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

            «Я думаю, задачей этой акции было усложнить отношения с Россией, блокировать возможное укрепление отношений, нанести удар по православным ценностям Грузии. Я думаю, что это заранее продуманная акция», – заявил Гаврилов, передает РИА «Новости».

            По его словам, акция управлялась, в том числе, англоговорящими инструкторами. Он подчеркнул, что у протестующих были заранее подготовлены плакаты, «кричалки», а заседание ассамблеи стало лишь поводом для начала выступлений.

            Выступления радикалов Гаврилов назвал ударом «по самой власти и по тому доверию, которое граждане Грузии оказывают нынешней правящей коалиции».

            По его словам, Россия заинтересована развивать отношения с Грузией в экономике, туризме, культурной сфере, и «этому должен был послужить визит депутатов – для развития и укрепления наших отношений на православной основе». «Мы знаем, что церковь в Грузии подвергается огромному давлению и нападкам со стороны экстремистов, и мы бы хотели выразить солидарность и с Грузинской православной церковью, и с грузинским обществом», – добавил он.

            Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

            Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

            Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за протестов прервала рабочий визит в Минск.

            Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.


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