В Госдуме назвали протесты в Грузии продуманной акцией для осложнения отношений с Россией

Срыв радикалами заседания Международной ассамблеи православия в Тбилиси является заранее продуманной акцией для осложнения отношений с Москвой, заявил глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Я думаю, задачей этой акции было усложнить отношения с Россией, блокировать возможное укрепление отношений, нанести удар по православным ценностям Грузии. Я думаю, что это заранее продуманная акция», – заявил Гаврилов, передает РИА «Новости».

По его словам, акция управлялась, в том числе, англоговорящими инструкторами. Он подчеркнул, что у протестующих были заранее подготовлены плакаты, «кричалки», а заседание ассамблеи стало лишь поводом для начала выступлений.

Выступления радикалов Гаврилов назвал ударом «по самой власти и по тому доверию, которое граждане Грузии оказывают нынешней правящей коалиции».

По его словам, Россия заинтересована развивать отношения с Грузией в экономике, туризме, культурной сфере, и «этому должен был послужить визит депутатов – для развития и укрепления наших отношений на православной основе». «Мы знаем, что церковь в Грузии подвергается огромному давлению и нападкам со стороны экстремистов, и мы бы хотели выразить солидарность и с Грузинской православной церковью, и с грузинским обществом», – добавил он.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за протестов прервала рабочий визит в Минск.

Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.