Спецназ разогнал участников беспорядков у парламента Грузии

Территория у здания парламента в Тбилиси очищена от демонстрантов, проводятся задержания, сообщает грузинское ТВ.

Демонстранты еще «не расходятся до конца», они переместились на соседние улицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рустави 2».

Спецназ гонится за участниками беспорядков по дворам. Водометы остаются у здания парламента.

Участник протестов заявил, что пострадало много журналистов.

Напомним, демонстранты отбирали у полиции щиты и дубинки, в ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и открыли стрельбу резиновыми пулями. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.