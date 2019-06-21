МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота

Беспорядки у здания парламента в Тбилиси стали попыткой государственного переворота, заявило МВД Грузии. Оппозиция призвала правительство Грузии уйти в отставку.

В министерстве заявили о «попытке массового переворота», передает РИА «Новости».

МВД пояснило, что использовало слезоточивый газ, так как участники беспорядков не вняли призывам полиции и «продолжали вторжение в здание парламента», не подчиняясь законным требованиям правоохранителей.

Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе потребовал отставки кабмина и парламентских выборов по пропорциональной системе, передает ТАСС.

Напомним, в результате беспорядков пострадали более 50 человек, включая 38 сотрудников полиции. У правоохранителей отнимали щиты и дубинки. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и открыл стрельбу резиновыми пулями.