Президент Грузии экстренно прервала визит в Белоруссию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили срочно прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси.

«Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета», – сказал ТАСС источник в правительственных кругах Белоруссии.

Ранее спецназ разогнал участников беспорядков у парламента Грузии. Демонстранты отбирали у полиции щиты и дубинки, в ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и открыли стрельбу резиновыми пулями. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках.