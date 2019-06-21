Туристам из России рекомендовали воздержаться от поездок в Тбилиси

Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров заявил, что он бы «на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стало одним из любимых мест для поездок россиян», передает РИА «Новости».

«Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», – добавил сенатор.

Он отметил также, что в ближайшие дни «ситуация в Тбилиси будет накалена».

Джабаров указал также, было бы желательно услышать оценку ситуации со стороны власти Грузии – президента и премьер-министра страны, однако пока власти страны «не сделали никаких заявлений по поводу происходящего».

Напомним, всю ночь в Тбилиси в различных центральных районах продолжались стычки и задержания. Демонстранты громили проспекты и улицы, вооружаясь камнями и палками. Много пострадавших среди журналистов. Несколько людей, участвовавших в беспорядках, лишились глаз.

Митинг возобновится в пятницу вечером с требованием отставок председателя парламента Ираклия Кобахидзе и министра МВД Георгия Гахарии и проведения новых выборов в парламент и только по пропорциональной системе, а не по смешанной, как запланировано на 2020 год.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили срочно прервала свой визит в Белоруссию, а председатель парламента страны прервал визит в Баку.