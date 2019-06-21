Демонстранты на проспекте Руставели в Тбилиси потеряли глаза

Два демонстранта, участвовавших в беспорядках на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 21 июня, потеряли глаза, заявили лечащие врачи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В больницы были доставлены 17 гражданских лиц и 38 полицейских, отражавших атаки демонстрантов, которые штурмовали здание парламента после призыва депутата Никанора Мелия из оппозиционного «Единого национального движения» – партии экс-президента Михаила Саакашвили.

Всю ночь в Тбилиси в различных центральных районах продолжались стычки и задержания, данных об арестованных пока нет, но предполагается, что их десятки.

Демонстранты громили проспекты и улицы, вооружаясь камнями и палками.

Много пострадавших среди журналистов.

При этом митинг возобновится в пятницу вечером с требованием отставок председателя парламента Ираклия Кобахидзе и министра МВД Георгия Гахарии и проведения новых выборов в парламент и только по пропорциональной системе, а не по смешанной, как запланировано на 2020 год.

«Народ Грузии борется с режимом», – заявил экс-глава МИД Григол Вашадзе, номинальный лидер партии Саакашвили.

Сейчас движение на проспекте Руставели восстановлено.

Ночью премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что «в правящей команде не уходят от ответственности» и признал «ошибки, которые привели к кризису».

Речь о приглашении в Грузию на заседание Межпарламентской ассамблеи православия депутатов из России, которую в Грузии называют только «страной – оккупантом Абхазии и Южной Осетии».

При этом глава кабмина сказал, что понесут ответственность и «деструктивные, безответственные лидеры оппозиции, нарушившие законы».

В 11.00 по московскому времени (полдень в Тбилиси) руководство Грузии проведет совещание в офисе правящей «Грузинской мечты».