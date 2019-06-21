Сотрудники российских СМИ пострадали от действий полиции в Тбилиси

От слезоточивого газа и резиновых пуль полиции в Тбилиси пострадали сотрудники российских СМИ.

Продюсер видеоагентства Ruptly (RT) рассказал, что почувствовал «резкую боль в области печени», когда в него попала резиновая пуля. Уточняется, что «была кровь». Продюсер «сразу обратился к скорой помощи».

Корреспондент интернет-издания «Газета.ру» пострадала от слезоточивого газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские СМИ.

Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе призвал сторонников возобновить акцию протеста в центре Тбилиси в пятницу в 19.00 (18.00 мск).

Грузинский Первый канал сообщает, что в центре Тбилиси разгромили расположенный на проспекте Руставели офис правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг.

Власти Грузии обещают наказать всех виновных в массовых беспорядках.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в грузинской столице.