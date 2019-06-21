Председатель парламента Грузии прервал визит в Баку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал официальный визит в Азербайджан и возвращается в Тбилиси в связи с беспорядками, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он должен был вернуться вечером 21 июня.

Соответственно, отменена встреча председателя парламента с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее рабочий визит в Минск прервала президент Саломе Зурабишвили.