Дома и автомобили повреждены при наводнении на Пхукете

Nation: Наводнение на Пхукете повредило жилые дома и автомобили

Tекст: Мария Иванова

Наводнение произошло после сильного ночного дождя. Поток воды, несущий камни, грунт и грязь, хлынул в квартал Нанай в Патонге, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Nation.

Вода заливала припаркованные автомобили выше колес и проникала на первые этажи зданий.

Менее сильные подтопления также зафиксированы в других районах острова, в том числе в городе Пхукет, районах Тхаланг, Равай, Чалонг и Ченг Тхале. Некоторые автомобильные дороги оказались недоступными для машин с низким клиренсом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минздрав Таиланда предупредил об опасности распространения лептоспироза из-за сезонных наводнений.