МИД сообщил о планах упростить визовый режим для стран Африки
Власти рассматривают расширение практики электронных виз и работу над новыми соглашениями с рядом африканских государств, включая Мозамбик и Эсватини, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.
По его словам, Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини, передает РИА «Новости».
Проекты соответствующих соглашений уже направлены этим странам и сейчас находятся на рассмотрении иностранных партнеров. В ходе интервью изданию «Африканская инициатива» дипломат заявил: «В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении».
Кроме того, Москва может расширить список африканских стран, гражданам которых станет доступно оформление электронной визы для въезда в Россию. По словам Башкина, Зимбабве, Кения и Эсватини уже включены в этот перечень. Он добавил, что в будущем не исключено добавление и других африканских государств в список.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать механизм упрощения въезда в Россию для иностранных инвесторов. Глава МИД Сергей Лавров заявил о планах России и Кувейта упростить визовый режим между странами. Россия готовит упрощение визового режима сразу с шестью государствами.