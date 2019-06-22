В Грузии ответили на запрет российским авиакомпаниям на полеты в страну

Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке полетов в Грузию, сообщил спецпредставитель премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.

По его словам, после серьезного анализа информации о решении России последуют более подробные комментарии, передает РИА «Новости».

«Безусловно, наша задача – защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», – заявил Абашидзе.

Ранее Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.