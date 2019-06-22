Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на российские меры

Грузия максимально защитит свои интересы в ответ на принятые Россией меры по авиасообщению и туристам, заявил советник премьер-министра по стратегическим коммуникациям Ираклий Чиковани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы будем максимально принципиальны в защите легитимных интересов суверенитета страны и экономического благосостояния граждан», – сказал он.

По его словам, Грузия не хочет «быть заложником радикальной повестки дня», – заявил он.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.