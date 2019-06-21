Захарова ответила на слова президента Грузии про «Россию-оккупанта»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Москву в дестабилизации республики и назвала Россию «врагом и оккупантом».

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», – заявляла Зурабишвили, добавляя, что «Россия – наш враг и оккупант».

«Ну, что, доигрались? «Оккупант» отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики? Шери, все, что от Вас нужно было в этот трагический для Грузии момент очередного политического коллапса, так это выйти и сказать, что Вы гарантируете безопасность на улицах грузинских городов. Полномочиями президента. Властью, данной Вам народом. Лично, наконец. Как угодно. Но Вы затянули старую песню о главном – про «оккупантов»... Кто Вас надоумил-то?» – написала Захарова в Facebook.

«Итог: рекомендация россиянам не посещать Грузию, запрет российской авиации на воздушные перевозки туда граждан России и финансовые издержки туристского кластера Вашей страны. А самое страшное – все вдруг увидели, что в 2019 году в Грузии, в самом ее сердце люди готовы убивать не врагов, а друг друга, просто потому что не могут сдержать эмоций, и закон им не писан! Повеяло чем-то первобытным и страшным», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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По ее словам, грузинские политики «фантастические». «Сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад, не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах «Россия виновата», – заметила Захарова.

«Мне сегодня человек 10 сказали как под копирку: а я еще деньги на них тратил, отдыхая там – больше ни ногой после этих плакатов. И еще. Важное предупреждение. Товарищ, будь бдителен: сев в Тбилиси на стул, ты можешь расколоть Грузию!» – заключила официальный представитель МИД.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. В результате разгона митингующих с применением слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль пострадали, по последним данным, 240 человек. Более 300 человек задержаны.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.