Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.13 комментариев
Грузинская оппозиция назвала конгрессмена США Уилсона «божеством»
Грузинский оппозиционер Григол Гегелия («Сильная Грузия») от имени народа Грузии назвал конгрессмена США Джо Уилсона «божеством», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
После встречи в Америке с Уилсоном, который регулярно критикует правящую «Грузинскую мечту», Гегелия заявил, что начал общение с конгрессменом со слов о том, что того «обожествляет народ Грузии». Это вызвало резкую критику в адрес оппозиционера в социальных сетях.
«Грузинский народ обожествляет только Бога, но как это объяснить им (оппозиционерам)?», «Кто позволяет им говорить от имени всего народа Грузии?!», «Говорите только от имени своей секты!», «Вы – настоящие рабы!», «Этого Гегелия лечить надо», – пишут пользователи.
Ранее политсовет правящей партии «Грузинская мечта» назвал Уилсона «инициатором вражеской политики по отношению к Грузии».
«Инициированный Уилсоном «Акт «Мегобари» («Друг») по своему содержанию является «Актом врага», – говорится в заявлении правящей партии. Уилсон также назван в нем представителем «Deep state» – «глубинного государства». «Деградировавший политик с нулевой политической культурой, который грубо угрожает наказать нас, если мы не будем воевать (речь об открытии «второго фронта» против России)», – заявила «Грузинская мечта».