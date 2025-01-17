Грузинская оппозиция назвала конгрессмена США Уилсона «божеством»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

После встречи в Америке с Уилсоном, который регулярно критикует правящую «Грузинскую мечту», Гегелия заявил, что начал общение с конгрессменом со слов о том, что того «обожествляет народ Грузии». Это вызвало резкую критику в адрес оппозиционера в социальных сетях.

«Грузинский народ обожествляет только Бога, но как это объяснить им (оппозиционерам)?», «Кто позволяет им говорить от имени всего народа Грузии?!», «Говорите только от имени своей секты!», «Вы – настоящие рабы!», «Этого Гегелия лечить надо», – пишут пользователи.

Ранее политсовет правящей партии «Грузинская мечта» назвал Уилсона «инициатором вражеской политики по отношению к Грузии».

«Инициированный Уилсоном «Акт «Мегобари» («Друг») по своему содержанию является «Актом врага», – говорится в заявлении правящей партии. Уилсон также назван в нем представителем «Deep state» – «глубинного государства». «Деградировавший политик с нулевой политической культурой, который грубо угрожает наказать нас, если мы не будем воевать (речь об открытии «второго фронта» против России)», – заявила «Грузинская мечта».