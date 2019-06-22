Кто в Грузии не любит русских

Хваленое грузинское гостеприимство дало осечку. Сначала там напали на приехавших по приглашению властей российских депутатов. Затем это переросло в массовые русофобские манифестации в центре Тбилиси. И это при том, что Грузия усиленно зазывает к себе российских туристов. Почему же русофобия является фитилем, который готов поджечь страну? Кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии?

Власти Грузии в пятницу вели себя противоречиво. С одной стороны, уже с утра в Тбилиси начались массовые суды над задержанными накануне участниками беспорядков. Полиция также вызвала на допрос бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, экс-мэра Тбилиси, лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу» Гиги Угулаву по делу о беспорядках.

С другой стороны, спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, что, собственно, и было первым требованием протестующих. Как ожидается, его место займет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, который до избрания в парламент был замглавы МВД и курировал грузинские тюрьмы.

Помимо Кобахидзе покидает свой пост, точнее, сдает мандат и депутат Закарий Куцнашвили из «Грузинской мечты». Дело в том, что именно он представлял Грузию в Межпарламентской ассамблее православия и теперь считается организатором приезда в Тбилиси российской делегации.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, протесты под антироссийскими лозунгами начались в Тбилиси в четверг. Митингующие напали на российских делегатов, участвовавших в сессии Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Затем толпа оппозиции попыталась штурмовать парламент. Поводом к беспорядкам стал тот факт, что глава Международной ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов расположился в кресле спикера парламента Грузии. Сессия МАП была сорвана, российским парламентариям, сопровождавшим Гаврилова, под охраной пришлось срочно покинуть Грузию.

Но насколько же сейчас распространены в грузинском обществе русофобские настроения? До недавних пор турпоток из России в Грузию быстро рос – он измерялся уже миллионами в год. Казалось, что отношения двух народов постепенно налаживаются. Какую часть грузинского народа представляют манифестанты, напавшие на беззащитных российских депутатов в центре Тбилиси?

Директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе заявил газете ВЗГЛЯД, что в Грузии сохраняется часть общества, которая отторгает все, что связано с северным соседом. Но таких грузин, по его мнению, немного – 15-17%. Большинство же жителей Грузии далеки от антироссийской истерии, уверен эксперт.

«Мобилизация этих немногочисленных людей происходила на фоне терминологии «оккупация», «российская агрессия» и так далее. Хоть и немногочисленная, эта акция была очень агрессивной.

Там были и боевики-националисты, и какие-то новые группы молодежи – хаоты и анархисты»,

– сказал политолог. «Сейчас определенные выводы сделаны, политическое жертвоприношение произошло. Спикер парламента уволился, депутат, который организовал это мероприятие с российскими депутатами, тоже ушел, отдав свой мандат. На этом пока все остановится», – предсказал Рцхиладзе.

Он считает, что в ночь на пятницу Грузия оказалась на грани переворота и лишь твердость, которую проявил глава МВД Георгий Гахария, помогла его предотвратить. «Если бы не он, у нас во главе парламента сейчас сидел бы уже Саакашвили или кто-то из его дружков. Так что глава МВД не сплоховал, он проявил силу воли», – сказал эксперт.

«Полиция действовала в рамках закона, имея дело с агрессивной толпой, которая пыталась ворваться в парламент и дестабилизировать государство. Однако оппозиция продолжит попытки давления на власть. Грузия вступает в полосу нестабильности и неопределенности», – заключил политолог.

Бывший глава канцелярии президента Грузии, руководитель Института стратегии и управления Петр Мамрадзе тоже оценивает лишь в 10-12% число сторонников нынешних акций в народе.

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«В основном это поклонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Многие из тех, кто в четверг вышел на улицу, были искренне возмущены тем фактом, что в кресле спикера парламента оказался российский парламентарий-коммунист Сергей Гаврилов. Однако когда начался штурм парламента, когда напали на полицию, многие отказались от участия в беспорядках и ушли», – пояснил политолог газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что в штурме участвовали так называемые зондеры Саакашвили (титушки). «Они начали избивать полицейских, которые поначалу не стали им отвечать, что было ошибкой. У полиции отнимали щиты, вырывали дубинки. Вот только после этого полиция начала применять спецсредства», – сказал Мамрадзе.

«Я не думаю, что количество сторонников протестов увеличится. Но вот правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в любом случае сама нанесла еще один удар по своему, и так потрепанному престижу», – считает эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Напомним, что первый раз Москва пошла на такие меры осенью 2006 года. Летом 2008 года между войсками двух стран вспыхнули боевые действия после того, как грузинские войска напали на российских миротворцев на территории Южной Осетии.

«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место сейчас в Грузии», – заявил по этому поводу его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Кстати, лично президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже вела себя противоречиво. Она почему-то обрушилась с обвинениями на саму Россию, чьи планы якобы и проводила «пятая колонна» в лице грузинской оппозиции. «Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», – заявляла Зурабишвили, добавляя, что «Россия – наш враг и оккупант».

«Ну, что, доигрались? «Оккупант» отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики? – написала ей в ответ представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook. – Шери, все, что от Вас нужно было в этот трагический для Грузии момент очередного политического коллапса, так это выйти и сказать, что Вы гарантируете безопасность на улицах грузинских городов. Полномочиями президента. Властью, данной Вам народом. Лично, наконец. Как угодно. Но Вы затянули старую песню о главном – про «оккупантов»... Кто Вас надоумил-то?».

Ранее Захарова также заявила, что своим поведением радикалы развенчали миф о грузинском гостеприимстве.