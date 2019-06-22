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22 июня, суббота  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну

Первый период войны до сих пор вызывает непримиримые идеологические спорыФото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
В России отмечают День скорби – 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Можно ли было ее отсрочить? Имел ли СССР шансы подойти к войне более подготовленным, имея выстроенную линию обороны и полный контроль над черноморскими проливами? Или пакт Молотова-Риббентропа был бессмысленной «сделкой с дьяволом»? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Кто в Грузии не любит русских

Россияне пока могут забыть про «воспетое веками» хлебосольство и добродушие грузинского народаФото: РИА Новости
Хваленое грузинское гостеприимство дало осечку. Сначала там напали на приехавших по приглашению властей российских депутатов. Затем это переросло в массовые русофобские манифестации в центре Тбилиси. И это при том, что Грузия усиленно зазывает к себе российских туристов. Почему же русофобия является фитилем, который готов поджечь страну? Кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...
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События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
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Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            В Тбилиси отреагировали на приостановку турпотока из России

            «нацисты празднуют»


            Режиссер Стуруа о протестах в Тбилиси: Нет больше Грузии

            «что, доигрались?»


            Захарова ответила на слова президента Грузии про «Россию-оккупанта»

            Видео

            сегмент авиаперевозок


            Российский авиапром нацелился на уникальную нишу мирового рынка

            штурм парламента


            Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота

            парадоксальная ситуация


            Россияне беднеют от кредитов

            акция насилия


            Названы имена организаторов беспорядков в Грузии

            викторина


            В чём Россия первая в мире?

            Политический цугцванг


            Дмитрий Дробницкий: Персидская ловушка для Трампа

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            Андрей Бабицкий: 17 мгновений страны

            Поколение блогеров


            Ирина Алкснис: Это не молодежь – не та, это вы – не те

            на ваш взгляд


            В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?

            Кто в Грузии не любит русских

            Россияне пока могут забыть про «воспетое веками» хлебосольство и добродушие грузинского народа   22 июня 2019, 12:00
            Фото: РИА Новости
            Текст: Дарья Рыночнова

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            Хваленое грузинское гостеприимство дало осечку. Сначала там напали на приехавших по приглашению властей российских депутатов. Затем это переросло в массовые русофобские манифестации в центре Тбилиси. И это при том, что Грузия усиленно зазывает к себе российских туристов. Почему же русофобия является фитилем, который готов поджечь страну? Кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии?

            Власти Грузии в пятницу вели себя противоречиво. С одной стороны, уже с утра в Тбилиси начались массовые суды над задержанными накануне участниками беспорядков. Полиция также вызвала на допрос бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, экс-мэра Тбилиси, лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу» Гиги Угулаву по делу о беспорядках.

            С другой стороны, спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, что, собственно, и было первым требованием протестующих. Как ожидается, его место займет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, который до избрания в парламент был замглавы МВД и курировал грузинские тюрьмы.

            Помимо Кобахидзе покидает свой пост, точнее, сдает мандат и депутат Закарий Куцнашвили из «Грузинской мечты». Дело в том, что именно он представлял Грузию в Межпарламентской ассамблее православия и теперь считается организатором приезда в Тбилиси российской делегации.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, протесты под антироссийскими лозунгами начались в Тбилиси в четверг. Митингующие напали на российских делегатов, участвовавших в сессии Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Затем толпа оппозиции попыталась штурмовать парламент. Поводом к беспорядкам стал тот факт, что глава Международной ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов расположился в кресле спикера парламента Грузии. Сессия МАП была сорвана, российским парламентариям, сопровождавшим Гаврилова, под охраной пришлось срочно покинуть Грузию.

            Но насколько же сейчас распространены в грузинском обществе русофобские настроения? До недавних пор турпоток из России в Грузию быстро рос – он измерялся уже миллионами в год. Казалось, что отношения двух народов постепенно налаживаются. Какую часть грузинского народа представляют манифестанты, напавшие на беззащитных российских депутатов в центре Тбилиси?

            Директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе заявил газете ВЗГЛЯД, что в Грузии сохраняется часть общества, которая отторгает все, что связано с северным соседом. Но таких грузин, по его мнению, немного – 15-17%. Большинство же жителей Грузии далеки от антироссийской истерии, уверен эксперт.

            «Мобилизация этих немногочисленных людей происходила на фоне терминологии «оккупация», «российская агрессия» и так далее. Хоть и немногочисленная, эта акция была очень агрессивной.

            Там были и боевики-националисты, и какие-то новые группы молодежи – хаоты и анархисты»,

            – сказал политолог. «Сейчас определенные выводы сделаны, политическое жертвоприношение произошло. Спикер парламента уволился, депутат, который организовал это мероприятие с российскими депутатами, тоже ушел, отдав свой мандат. На этом пока все остановится», – предсказал Рцхиладзе.

            Он считает, что в ночь на пятницу Грузия оказалась на грани переворота и лишь твердость, которую проявил глава МВД Георгий Гахария, помогла его предотвратить. «Если бы не он, у нас во главе парламента сейчас сидел бы уже Саакашвили или кто-то из его дружков. Так что глава МВД не сплоховал, он проявил силу воли», – сказал эксперт.

            «Полиция действовала в рамках закона, имея дело с агрессивной толпой, которая пыталась ворваться в парламент и дестабилизировать государство. Однако оппозиция продолжит попытки давления на власть. Грузия вступает в полосу нестабильности и неопределенности», – заключил политолог.

            Бывший глава канцелярии президента Грузии, руководитель Института стратегии и управления Петр Мамрадзе тоже оценивает лишь в 10-12% число сторонников нынешних акций в народе.

            «В основном это поклонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Многие из тех, кто в четверг вышел на улицу, были искренне возмущены тем фактом, что в кресле спикера парламента оказался российский парламентарий-коммунист Сергей Гаврилов. Однако когда начался штурм парламента, когда напали на полицию, многие отказались от участия в беспорядках и ушли», – пояснил политолог газете ВЗГЛЯД.

            Он отметил, что в штурме участвовали так называемые зондеры Саакашвили (титушки). «Они начали избивать полицейских, которые поначалу не стали им отвечать, что было ошибкой. У полиции отнимали щиты, вырывали дубинки. Вот только после этого полиция начала применять спецсредства», – сказал Мамрадзе.

            «Я не думаю, что количество сторонников протестов увеличится. Но вот правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в любом случае сама нанесла еще один удар по своему, и так потрепанному престижу», – считает эксперт.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Напомним, что первый раз Москва пошла на такие меры осенью 2006 года. Летом 2008 года между войсками двух стран вспыхнули боевые действия после того, как грузинские войска напали на российских миротворцев на территории Южной Осетии.

            «Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место сейчас в Грузии», – заявил по этому поводу его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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            В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?


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            Кстати, лично президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже вела себя противоречиво. Она почему-то обрушилась с обвинениями на саму Россию, чьи планы якобы и проводила «пятая колонна» в лице грузинской оппозиции. «Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», – заявляла Зурабишвили, добавляя, что «Россия – наш враг и оккупант».

            «Ну, что, доигрались? «Оккупант» отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики? – написала ей в ответ представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook. – Шери, все, что от Вас нужно было в этот трагический для Грузии момент очередного политического коллапса, так это выйти и сказать, что Вы гарантируете безопасность на улицах грузинских городов. Полномочиями президента. Властью, данной Вам народом. Лично, наконец. Как угодно. Но Вы затянули старую песню о главном – про «оккупантов»... Кто Вас надоумил-то?».

            Ранее Захарова также заявила, что своим поведением радикалы развенчали миф о грузинском гостеприимстве.


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