Президент Грузии заявила, что оппозиция «проводит планы России»

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили в связи с беспорядками призвала не допустить, чтобы «деструктивные силы провели планы Москвы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она сказала, что «только Россию устраивает раскол» в Грузии.

В этой связи Зурабишвили считает, что протестующие «вольно или невольно проводят российскую политику».

Зурабишвили призвала соответствующие службы положить конец беспорядкам.

Она также подвергла критике «гражданина другой страны» (имеется в виду украинский гражданин экс-президент Грузии Михаил Саакашвили), который призвал полицию не подчиняться властям и поддержать оппозицию.

Напомним, после того, как участники беспорядков попытались отнимать у полиции щиты и дубинки, правоохранители применили слезоточивый газ и открыли стрельбу резиновыми пулями.

В результате беспорядков пострадали 38 полицейских и 14 гражданских.