Стало известно об уходе в отставку председателя парламента Грузии

Грузинские СМИ сообщили, что на фоне протестов в Тбилиси подал в отставку председатель парламента Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Ранее Кобахидзе прибыл из Баку, прервав визит. Он участвует в консультациях «Грузинской мечты».

Напомним, беспорядки начались в Тбилиси в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разгонял протестующих, применяя водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Пострадали 240 человек. Позже МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию. В МИД России заявили, что радикалы специально использовали визит российской делегации для проведения беспорядков.

Между тем блогеры заметили, что протестующие в Тбилиси держали в руках флаги Украины, США и ЕС, а депутат парламента Грузии от оппозиции Акакий Бобохидзе заявил, обращаясь к депутатам Госдумы, что «убивал вас в Абхазии и будет убивать».