Блогеры сыронизировали по поводу украинских флагов на протестах в Тбилиси

Российские блогеры обратили внимание на флаги Украины, которые держали протестующие в ходе беспорядков в Тбилиси.

Телеканал RT своем Telegram-канале опубликовал видео протестов в Тбилиси, на котором видны украинские флаги в руках митингуюших.

В Telegram-канале «Борода вещает» также было опубликовано видео, на котором запечатлено, как митингующие поют гимн Грузии. «Обратите внимание на флаги (Украина, США, ЕС)», – отмечает автор канала.

Главред RT Маргарита Симоньян сыронизировала, что «украинские флаги в толпе протестующих на грузинских беспорядках – безошибочный знак, что во всем виноваты русские».

Telegram-канал «Мюсли Лаврова» отреагировал на это: «Украинские флаги в Грузии. Протест против выступления депутата РФ. Русские спровоцировали протесты. Все как обычно».

Беспорядки начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент.

Позже к радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разгонял протестующих, применяя водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями.

Пострадали 240 человек.

МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию. В МИД России заявили, что грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации для проведения беспорядков.

Глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что срыв радикалами заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси является заранее продуманной акцией.