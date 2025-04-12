Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
Кремль отказался раскрывать, передал ли Путин подарок Трампу
Песков отказался сообщить, передал ли Путин подарки Трампу через Уиткоффа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, передал ли Владимир Путин американскому лидеру подарок через спецпосланника США Стивена Уиткоффа, назвав это личным делом.
Кремль воздерживается от комментариев по вопросу о возможной передаче Владимиром Путиным подарков для Дональда Трампа через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные вопросы касаются личных подарков президента.
«У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», – заявил Песков.
Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.
Встреча проходила в Петербурге в здании Президентской библиотеки и длилась 4,5 часа.
Уиткофф после предыдущей встречи с президентом России в Кремле 13 марта рассказывал, что передал Трампу подарок от Путина – его портрет.