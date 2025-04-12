Кремль отказался раскрывать, передал ли Путин подарок Трампу

Песков отказался сообщить, передал ли Путин подарки Трампу через Уиткоффа

Tекст: Вера Басилая

Кремль воздерживается от комментариев по вопросу о возможной передаче Владимиром Путиным подарков для Дональда Трампа через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные вопросы касаются личных подарков президента.

«У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», – заявил Песков.

Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Встреча проходила в Петербурге в здании Президентской библиотеки и длилась 4,5 часа.

Уиткофф после предыдущей встречи с президентом России в Кремле 13 марта рассказывал, что передал Трампу подарок от Путина – его портрет.