Израильские войска завершили захват оси «Мораг» и окружили Рафах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские военные успешно завершили захват стратегически важной оси «Мораг» и окружение города Рафах, пишет ТАСС. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что операция была направлена на контроль над южной частью сектора Газа, где ось «Мораг» проходит между городами Рафах и Хан-Юнис.

По данным пресс-службы, в течение последних полутора недель войска 36-й дивизии уничтожили десятки террористов, а также подземные тоннели и объекты ХАМАС. В результате этих действий удалось завершить окружение Рафаха. В заявлении ЦАХАЛ сообщается, что армия продолжит укреплять свой контроль над центральной осью сектора Газа и будет проводить контртеррористические операции в этом регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по Газе, в результате чего погибли 65 палестинцев, ООН решила сократить число сотрудников, работающих в этом регионе, а Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня.