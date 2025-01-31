Нацбанк Украины спрогнозировал отток 200 тыс человек и низкий возврат в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 500 тыс. человек покинули Украину в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на инфляционный доклад Нацбанка. В документе указано, что эта тенденция может продолжиться в 2025 году, когда еще 200 тыс. украинцев могут покинуть страну. Аналитики Нацбанка прогнозируют, что массовый возврат мигрантов маловероятен, но возможно, в 2026 году около 200 тыс. человек вернутся на родину.

Отмечается, что на миграционные процессы могут повлиять меры украинского правительства по возвращению граждан, а также изменения в миграционной политике стран, принимающих украинцев. В докладе подчеркивается, что в текущих условиях прогнозируется дефицит рабочей силы и снижение внутреннего потребительского спроса из-за оттока населения.

Аналитики считают, что возвращение мигрантов возможно только при значительных изменениях как на Украине, так и в других странах. Ожидания относительно возвращения связаны с возможными экономическими стимулами и улучшением условий для жизни в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, треть украинцев в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать за границу при возможности. Национальный банк прогнозировал отток 500 тыс. человек с Украины в 2024 году. Президент Украины Владимир Зеленский оставил страну без детей.