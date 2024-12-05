Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.7 комментариев
Треть украинцев в возрасте от 18 до 35 лет выразили желание уехать из страны
32% украинцев от 16 до 35 лет хотели бы уехать за границу, если бы у них была такая возможность, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг» по заказу ОБСЕ, показал, что 32% граждан Украины в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать за границу при наличии возможности. В опросе участвовали 2 тыс. респондентов, беседы проводились методом телефонных интервью с 4 по 6 сентября, передает РИА «Новости».
Среди молодежи, которая планирует эмиграцию, большинство проживают в восточных регионах, малых городах, относятся к категории внутренне перемещенных лиц, мужчины, молодые люди от 22 до 25 лет и студенты. Основные причины желания уехать – безопасность, возможность для самореализации, более высокие заработки и получение образования.
Результаты также указывают, что 45% респондентов не планируют покидать страну, 22% скорее не хотят уезжать, а 1% затруднились с ответом.
Ранее Национальный банк Украины спрогнозировал, что количество эмигрантов в 2024 году составит 500 тыс. человек, вследствие чего ожидается значительное ухудшение демографической ситуации.
В ноябре The Wall Street Journal сообщала, что нехватка электроэнергии на Украине может привести к массовому оттоку населения из городов.