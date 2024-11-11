WSJ: Длительные отключения электроэнергии угрожают жизнеспособности украинских городов

Tекст: Мария Иванова

Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, что приводит к серьезным проблемам, сообщает ТАСС со ссылкой на WSJ. Нехватка энергии вызывает сбои в работе многих предприятий, и в ближайшие месяцы это может сделать украинские города непригодными для жизни, убеждены эксперты. В результате таких отключений электроэнергии ожидается увеличение оттока населения.

Киевские власти подтвердили, что с весны страна потеряла значительный объем генерации из-за повреждений на ключевых энергетических объектах, таких как Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Самый крупный энергогенерирующий объект в Киевской области, Трипольская ТЭС, был уничтожен. Это вынудило Украину запросить импорт электроэнергии у пяти стран, чтобы справиться с ситуацией.

Ситуация с энергетической инфраструктурой ухудшилась после массовых повреждений, включая разрушения Киевской ГЭС, которые произошли 26 августа. С тех пор в стране часто вводятся стабилизационные отключения, и объем импорта электроэнергии доведен до технически возможного максимума.

Ранее геополитический аналитик Виктор Коваленко прогнозировал, что украинцы столкнутся с холодной зимой из-за отсутствия электричества, что приведет к появлению городов-призраков и перемещению населения.

В докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.