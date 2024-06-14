Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.9 комментариев
В США предрекли исчезновение Украины в течение года
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал исчезновение Украины раньше истечения договора с США
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.
«Я гарантирую, что через 10 лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год», – отметил он. Эксперт обосновывает свое мнение военными успехами России и методичным уничтожением ею западной техники, поставляемой Киеву, передает «Московский комсомолец».
Джонсон добавил, что президент РФ Владимир Путин «движется вперед и методично следует своему плану». «Россия уничтожает украинскую армию, попутно разоружая НАТО», – подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.