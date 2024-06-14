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Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
Жанр выступления президента России Владимира Путина не предполагает издания официального документа с предложениями по урегулированию на Украине, тезисы главы государства по этому вопросу не являются ультиматумом по капитуляции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах Украины 1991 года. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но утром произошел госпереворот, передает ТАСС.
По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.
Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.
Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.
По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.