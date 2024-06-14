Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции

Tекст: Вера Басилая

Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах Украины 1991 года. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но утром произошел госпереворот, передает ТАСС.

По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.

Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.

Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.