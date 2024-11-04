Tекст: Дарья Григоренко

Он в интервью журналу Newsweek подчеркнул, что предстоящая зима станет самой сложной для страны с февраля 2022 года. Коваленко отметил, что серьезный ущерб, нанесенный украинским электростанциям, не позволит им быть восстановленными в ближайшее время, передает Lenta.ru.

«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», – отметил эксперт. Аналитик добавил, что это приведет к появлению городов-призраков, перемещению населения, а также голоду и смерти из-за низких температур. Он подчеркнул, что некоторые электростанции никогда не будут восстановлены, что усугубит кризисную ситуацию в стране.

Напомним, в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.