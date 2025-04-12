Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника около Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 155-мм гаубица М777 и три миномета.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 бронемашины, 2678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье

Поздно вечером сообщалось, что ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ.