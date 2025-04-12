Повар из Ленобласти ударил ножом подростка из-за грязной одежды

Повар из Ленобласти ранил подростка ножом из-за грязной одежды

Tекст: Мария Иванова

17-летний посетитель суши-бара в городе Тихвине получил ножевое ранение. Как передает РИА «Новости», причиной конфликта стала, по всей видимости, грязная одежда подростка, что не понравилось повару заведения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дел , сообщили в пресс-службе регионального главка МВД .

Согласно информации полиции, студент техникума самостоятельно обратился в больницу с колото-резаным ранением. Его состояние оценивается как средней тяжести, он был госпитализирован. По его словам, повар заведения накинулся на него с ножом, выразив недовольство по поводу его внешнего вида.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы, и 27-летний подозреваемый был задержан. Он является гражданином одного из государств Центральной Азии и работает в суши-баре поваром. В настоящее время он находится в изоляторе, а следствие продолжается по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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