Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
Повар из Ленобласти ударил ножом подростка из-за грязной одежды
Повар из Ленобласти ранил подростка ножом из-за грязной одежды
В Ленинградской области повар суши-бара в Тихвине нанес ножевое ранение 17-летнему студенту из-за его грязной одежды, что привело к возбуждению уголовного дела.
17-летний посетитель суши-бара в городе Тихвине получил ножевое ранение. Как передает РИА «Новости», причиной конфликта стала, по всей видимости, грязная одежда подростка, что не понравилось повару заведения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дел , сообщили в пресс-службе регионального главка МВД .
Согласно информации полиции, студент техникума самостоятельно обратился в больницу с колото-резаным ранением. Его состояние оценивается как средней тяжести, он был госпитализирован. По его словам, повар заведения накинулся на него с ножом, выразив недовольство по поводу его внешнего вида.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы, и 27-летний подозреваемый был задержан. Он является гражданином одного из государств Центральной Азии и работает в суши-баре поваром. В настоящее время он находится в изоляторе, а следствие продолжается по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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